Киев, 6 июля. Украина должна заполучить в свой арсенал тактические ракетные комплексы «Ольха» и «Сапсан», чтобы добиться военного превосходства над Россией, пишут украинские СМИ.

Так, издание Defense Express утверждает, что именно эти виды оружия будут определять успех украинской армии в военном противостоянии с Россией. Кроме того, авторы статьи указывают на необходимость вооружить ВСУ советскими реактивными системами залпового огня «Град» и «Смерч». Сочетание данных боевых систем, по мнению украинских экспертов, является «рецептом победы» над РФ.

«Решающим фактором здесь является, скорее, номенклатура боеприпасов, которая поставляется к таким комплексам, а также системы управления войсками и огнем», — говорится в публикации украинских СМИ.

В качестве примера авторы привели последний конфликт в Карабахе, где Азербайджану удалось победить благодаря большому количеству разнообразных ракетных систем.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины получат на вооружение ракетный комплекс «Нептун». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, появление такого грозного оружия позволит украинских войскам эффективно «противодействовать России» в Черном и Азовском морях, передает RT.