Пожарные Волгограда спасли из горящего дома ребенка и не дали умереть от удушья кошке

Волгоград, 6 июля. Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки в Дзержинском районе Волгограда. Спасатели вытащили детей и не дали кошке погибнуть кошке от удушья.

Сообщение о пожаре поступило в вечернее время. Спасатели мгновенно выехали на место происшествия и ликвидировали горение. Во время тушения пожара специалисты провели спасательную операцию, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.

Спасатели эвакуировали свыше 20 жителей дома, среди которых были дети. Во время операции оказалось, что в одной из квартир находился ребенок девяти лет. Пожарные оперативно поднялись за мальчиком и эвакуировали его вниз. Мать ребенка, которая вернулась из магазина, выразила глубокую благодарность спасателям. Также пожарные вытащили из задымления кошку Муренку. Питомицу откачали с помощью дыхательного аппарата.

Трое жителей Костромы ранее совершили подвиг, вызволив из пожара детей. Мужчины поднялись по водосточной трубе, чтобы попасть в горящую квартиру.