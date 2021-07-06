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Пожарные Волгограда спасли из горящего дома ребенка и не дали умереть от удушья кошке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:03
Общество
Пожарные Волгограда спасли из горящего дома ребенка и не дали умереть от удушья кошке
wikipedia.org  /  Александр Ситенький

Волгоград, 6 июля. Пожар произошел в одной из квартир многоэтажки в Дзержинском районе Волгограда. Спасатели вытащили детей и не дали кошке погибнуть кошке от удушья.

Сообщение о пожаре поступило в вечернее время. Спасатели мгновенно выехали на место происшествия и ликвидировали горение. Во время тушения пожара специалисты провели спасательную операцию, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.

Спасатели эвакуировали свыше 20 жителей дома, среди которых были дети. Во время операции оказалось, что в одной из квартир находился ребенок девяти лет. Пожарные оперативно поднялись за мальчиком и эвакуировали его вниз. Мать ребенка, которая вернулась из магазина, выразила глубокую благодарность спасателям. Также пожарные вытащили из задымления кошку Муренку. Питомицу откачали с помощью дыхательного аппарата.

Трое жителей Костромы ранее совершили подвиг, вызволив из пожара детей. Мужчины поднялись по водосточной трубе, чтобы попасть в горящую квартиру.

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