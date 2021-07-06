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Глава управляющей компании объяснила, как сэкономить на коммунальных услугах

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:22
Экономика
Глава управляющей компании объяснила, как сэкономить на коммунальных услугах
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 6 июля. Генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ и от чего понадобится отказаться.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию под названием «Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам». Глава УК «Единый город» в ходе обсуждения рассказала, что сэкономить на платежах можно только в случае отказа от каких-то конкретных услуг. Однако никому из граждан не хочется лишаться света или отопления.

«Поверьте, уменьшить это невозможно, потому что мы берем подрядчиков, есть определенные тарифы, утвержденные комитетом по тарифам. Я с собственников беру по комитетским тарифам, а это уже для населения минимально, то есть ниже уже нельзя», — объяснила Ефимова.

Глава управляющей компании объяснила, как сэкономить на коммунальных услугах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В организации, работающей под управлением Ефимовой, высокие тарифы применяются исключительно к помещениям, которые используются для коммерческих целей.

Традиционно в России во второй половине года происходит повышение тарифов на услуги ЖКХ. После обновления квитанций член комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин внес инициативу о компенсации. Он предложил возмещать россиянам оплату ЖКХ из средств федерального бюджета.

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жкх ефимова патриот экономия
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