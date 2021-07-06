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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в главном военно-морском параде

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:48
Армия
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в главном военно-морском параде
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 6 июля. Атомная подводная лодка «Князь Владимир» примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, впервые в мероприятии будут задействованы три субмарины, среди которых и АПЛ «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

«Впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», — заявил Евменов.

Подлодки Северного флота России прибудут в Кронштадт в период с 8 по 10 июля. Сам парад состоится 25 июля, в День ВМФ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в военных парадах по случаю Дня ВМФ в городах России будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и 200 кораблей.

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россия вмф рф евменов
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