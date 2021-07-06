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Захарова показала фото Лаврова на трапе самолета во время визита в Лаос

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:01
Политика
Захарова показала фото Лаврова на трапе самолета во время визита в Лаос
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Вьентьян, 6 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, прибывшего в Лаос.

Глава ведомства прилетел в столицу Лаоса Вьентьяну, где у него намечены переговоры с президентом, премьер-министром и руководителем МИД страны. Днем ранее Лавров прилетел из Москвы в Джакарту, совершив 13-часовой перелет.

Российский министр начал рабочую поездку по странам Юго-Восточной Азии. В ближайшие дни он также намерен посетить Индонезию и провести там переговоры с первыми лицами государства.

Ранее Захарова опубликовала фотографию встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсеком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем.

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лавров захарова лаос
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