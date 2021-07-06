Касаткина может пропустить Олимпийские игры в Токио

Москва, 6 июля. Вместо Дарьи Касаткиной на токийскую Олимпиаду может отправиться Светлана Кузнецова.

Российская теннисистка Дарья Касаткина может пропустить токийскую Олимпиаду по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Касаткина может пропустить Олимпиаду по состоянию здоровья. Официально еще нет, но предпосылки к этому есть», — передает ТАСС слова президента ФТР.

Он уточнил, что в случае снятия Касаткиной в Токио отправится следующая по рейтингу российская теннисистка — Светлана Кузнецова, занимающая 40-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее Олимпийский комитет России определился с итоговой заявкой спортсменов на Игры-2020. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.