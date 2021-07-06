«Являюсь украинкой»: депутат Кира Рудык отказалась обсуждать гражданство США

Киев, 6 июля. Лидер украинской партии «Голос» Кира Рудык отказалась обсуждать наличие американского гражданства, проигнорировав вопросы ведущей в эфире телеканала «Украина 24».

В ответ на вопрос телеведущей о наличии гражданства США, которое Кире Рудык приписывали СМИ, депутат ответила, что родилась на Украине. Журналистка уточнила, что спрашивает не о месте рождения.

«Я являюсь украинкой и всегда ею была», — повторила Рудык.

Ведущая еще раз настойчиво переспросила об американском гражданстве, однако лидер «Голоса» продолжила гнуть свою линию и вновь назвала себя украинкой по праву рождения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала предоставление жителям Донбасса российского гражданства вынужденной гуманитарной мерой.