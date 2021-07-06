РФС изучает кандидатуру Штефана Кунца на пост главного тренера сборной

Москва, 6 июля. Российский футбольный союз (РФС) еще не уволил Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России, но продолжает изучать возможные кандидатуры на данный пост.

Главный тренер молодежной сборной Германии по футболу (U21) Штефан Кунц является кандидатом на пост наставника национальной команды России. Об этом сообщил источник в РФС и источник в Немецком футбольном союзе (DFB).

58-летний специалист изучается руководством РФС, и в списке приоритетности он значится выше экс-тренера сборной Германии Йоахима Лева, сообщает «Чемпионат».

Накануне стало известно, что в список потенциальных тренеров российской национальной команды входит бывший наставник сборной Германии Йоахим Лев. Тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались возглавить сборную России из-за приближающегося клубного сезона РПЛ.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Александр Тарханов заявил, что считает Курбана Бердыева возможным преемником Станислава Черчесова на посту наставника главной команды.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 проиграла бельгийцам (0:3), победила финнов (1:0), уступила датчанам (1:4) и завершила выступление на турнире.