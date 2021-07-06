Путин поддержал идею создать в Кемеровском кадетском училище корпус для девочек

Кемерово, 6 июля. Глава Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею о приеме девочек в Кемеровское кадетское училище.

По мнению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, подобный курс может состоять из 60 воспитанниц. Президентское кадетское училище в Кемерове следует расширять, можно построить новый корпус для девочек, полагает он. На обучение в этом училище наблюдается большой спрос.

«Такой опыт у нас есть, он очень хороший, себя оправдал», — добавил Цивилев.

Программа обучения дополнительно может включать в себя изучение иностранных языков, музыки и танцев. Об этом губернатор рассказал Владимиру Путину, прибывшему в регион с рабочей поездкой. Президент поддержал идею и отметил, что это было бы «здорово».

Ранее Путин поздравил кемеровчан с 300-летием Кузбасса. По его словам, власти региона начнут решать проблемы качества воздуха и экологии.