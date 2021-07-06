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В медиацентре «Патриот» рассказали, могут ли управляющие компании выселять жильцов

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:22
Общество
В медиацентре «Патриот» рассказали, могут ли управляющие компании выселять жильцов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 июля. Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала о полномочиях жилищных организаций на пресс-конференции, посвященной вопросам ЖКХ.

Медиагруппа «Патриот» пригласила журналистов для проведения брифинга на тему «Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам». Спикером встречи выступила глава УК «Единый город» Ефимова.

Эксперт ответила на ряд вопросов, связанных с коммунальными услугами, и рассказала, могут ли жильцы привлечь компанию, с которой у них заключен контракт, чтобы выселить соседей, нарушающих санитарные нормы и спокойствие в доме. Ефимова развенчала это предположение.

«Нет, мы можем только посещать с точки зрения осмотра, выдачи информации, даже не вам, но в суд, полицию — именно органам по официальному запросу», — рассказала спикер.

Ефимова также объяснила, почему постоянно растут тарифы на услуги ЖКХ и каким образом можно сменить управляющую компанию. Запись трансляции пресс-конференции опубликована в группе «Патриота» в социальной сети «ВКонтакте».

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жкх ефимова патриот
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