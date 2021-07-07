Цены на бензин в Индии побили все рекорды

Нью-Дели и Исламабад прекратили закулисные переговоры о нормализации отношений; решения ОПЕК+ взвинтили стоимость бензина в Индии до рекордной отметки; Нарендра Моди попал в список преследователей свободы прессы; министр иностранных дел Индии посетит Москву. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан и Индия прекратили закулисные переговоры

В 2020 году начальник межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид провел две встречи с индийскими чиновниками: одну с высокопоставленным сотрудником службы безопасности, а другую со своим индийским коллегой. Последняя прошла в Объединенных Арабских Эмиратах.

В результате этих переговоров в феврале 2021 года Пакистан и Индия договорились о введении режима прекращения огня в спорном регионе Кашмир. Вслед за этим со стороны пакистанского военного истеблишмента последовало предложение возобновить ограниченные торговые отношения с Индией. Однако оно провалилось из-за сильной оппозиции со стороны нескольких лидеров гражданского правительства, включая министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши и министра внутренних дел Шейха Рашида Ахмеда.

По сообщениям СМИ, в последние месяцы контакты между Индией и Пакистаном застопорились в основном из-за растущего внимания пакистанской стороны к ситуации в Афганистане и насущным внутренним проблемам.

«С пакистанской стороны было ощущение, что на какое-то время следует дать ситуации остыть. Правительство подверглось резкой критике, поскольку в некоторых кругах сложилось впечатление, что Пакистан согласился подтвердить приверженность прекращению огня в регионе без уступок со стороны Индии», — пишут индийские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Важным фактором остановки закулисных переговоров стали трудности с продвижением идеи ограниченного пакета мер по возобновлению торговли. Начальник пакистанских ВС генерал Камар Баджва поддерживал этот пакт, но срок его полномочий на посту главнокомандующего армией истекает в ноябре 2022 года, и никто сейчас не может сказать, будет ли его преемник продолжать политическую линию Баджвы.

EDIT | The impact of Modi’s outreach on the ongoing backchannel discussions between India and Pakistan will be limited

https://t.co/Sxb5oDeuBX — Deccan Herald (@DeccanHerald) July 3, 2021

Дели и Исламабад не смогли найти точки соприкосновения в отношении следующих шагов, которые могут помочь им продвинуть переговоры по спорным вопросам, включая ситуацию в Джамму и Кашмире.

Гражданское руководство Пакистана, включая премьер-министра Имрана Хана, публично связало любые переговоры с Индией с восстановлением особого статуса Джамму и Кашмира, который был отменен индийским правительством в августе 2019 года. Существовала надежда, что противостояние Индии с Китаем на линии фактического контроля может привести к уступкам в этом вопросе со стороны Нью-Дели.

В то же время недавнее обращение Индии к некоторым афганским группировкам и лидерам «Талибана»1 (запрещен в РФ) было воспринято как «красный флаг» руководством служб безопасности Пакистана.

Сейчас переговоры находятся в тупике и их результативное продолжение едва ли возможно до смены власти в одной из стран или какого-либо резкого изменения в региональной повестке. Ни Имран Хан, ни Нарендра Моди не могут позволить себе смягчить позицию по кашмирской проблеме.

Премьер-министры Индии и Пакистана вошли в список преследователей прессы

Организация «Репортеры без границ» опубликовала список из 37 глав государств или правительств, которые массово подавляют свободу прессы. Некоторые из этих «хищников», как их назвали авторы списка, действуют уже более двух десятилетий, в то время как другие только присоединились к списку. Впервые в этот перечень попали две женщины и европейский политик.

В докладе говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «неуклонно и эффективно подрывает плюрализм и независимость СМИ с момента возвращения к власти в 2010 году.

В черный список попали премьер-министр Индии Нарендра Моди, его коллега из Пакистана Имран Хан, премьер Бангладеш Шейх Хасина и президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса.

Reporters Without Borders (RSF) Names PM Modi Among 37 'Predators of Press Freedom' With Kim Jong-un, Imran Khan, Putin https://t.co/jhK9JwT78O — Jairaj P (@jairajp) July 6, 2021

По данным авторов доклада, целые армии онлайн-троллей, известных как «йодха» («воины» в переводе с хинди) ведут в социальных сетях кампании ненависти против журналистов, которые неугодны индийским властям.

В последние годы Индия постоянно падает в глобальном индексе свободы прессы. В 2016 году страна занимала в нем 133 место, а к 2020 году рейтинг Индии снизился до 142 места.

Министр иностранных дел Индии посетит Россию

Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетит Москву 7-9 июля. В повестке визита — несколько встреч на высоком уровне, включая ежегодный саммит Индии и России.

РФ рассматривает Нью-Дели как важного игрока в разработке скоординированных мер реагирования на ситуацию в Афганистане, где в последние недели талибы значительно расширили подконтрольные территории и захватили ключевые районы в разных частях страны.

Jaishankar to travel to Russia this week for bilateral talks https://t.co/ILkH5tH6R8 — TOI India (@TOIIndiaNews) July 4, 2021

Хотя официального объявления о визите Джайшанкара не было, ожидается, что он прибудет в Москву в конце недели. В прошлый раз политик посещал Россию в сентябре 2020 года для участия во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Визит Джайшанкара в Москву является продолжением поездки Сергея Лаврова в Нью-Дели в апреле 2021 года. Ожидается, что стороны обсудят сотрудничество в таких областях, как торговля, оборона, углеводороды, ядерная энергетика и участие Индии в развитии Дальнего Востока.

Рекордные цены на бензин в Индии

Группа стран ОПЕК+ в апреле 2020 года заключила двухлетнее соглашение, которое предусматривало резкое сокращение добычи нефти в связи с пандемией COVID-19.

Однако в ноябре 2020 года цена на нефть марки Brent начала последовательно расти и в настоящее время выросла до 76,5 доллара за баррель благодаря неуклонному развертыванию программ вакцинации по всему миру. ОПЕК+, однако, сохранила более низкие уровни добычи.

Группа ОПЕК+ столкнулась с резкой критикой со стороны развивающихся экономик, включая Индию, за намеренное поддержание низкого уровня предложения для повышения цен. Министр нефти Дхармендра Прадхан даже заявил, что высокие цены на сырую нефть замедляют восстановление экономики развивающихся стран после пандемии.

В последние месяцы в Индии установились рекордно высокие цены на бензин и дизельное топливо — стоимость бензина, к примеру, превышает 100 рупий за литр в 13 штатах страны.

Если ОАЭ и другие страны ОПЕК+ не достигнут соглашения об увеличении добычи в августе, ожидаемое облегчение в виде снижения цен не наступит. Высокие цены на сырую нефть уже привели к тому, что индийские компании по сбыту нефти с начала года повысили цены на бензин на 19,3%, а на дизельное топливо — примерно на 21%. Это происходит на фоне роста безработицы, увеличения кредитной задолженности и отсутствия перспектив улучшения качества жизни для большинства населения страны. Тот факт, что ОПЕК+ регулирует цены с целью увеличения собственной прибыли, может подтолкнуть Индию к еще более форсированному переходу на альтернативную энергию.

Сельская Индия все глубже погружается в долги

Более 10 миллионов рабочих-мигрантов из разных регионов Индии вернулись в свои родные штаты на фоне кризиса трудоустройства, вызванного пандемией коронавируса.

В 2020 году коронавирус и общенациональный карантин привели к тому, что миллионы людей лишились работы в городах и поселках и были вынуждены вернуться в свои деревни.

Опрос 75 домохозяйств в кластере из восьми деревень в Уттар Прадеше — самом густонаселенном штате Индии — показал, что доходы домохозяйств упали в среднем почти на 75%. Почти две трети домохозяйств были вынуждены жить в кредит.

Большие долги и низкие доходы в сельской местности будут сдерживать любое восстановление экономики, которое пытается стимулировать правительство, дольше, чем ожидалось, говорят экономисты.

«Сельская бедность окажет огромное влияние и продлит процесс восстановления [экономики]. Пострадают как частное потребление, так и инвестиции. Необходимо найти способ дать деньги людям в руки», — считает Н. Р. Бханумурти, экономист и вице-канцлер базирующейся в Бангалоре Школы экономики Б. Р. Амбедкара.

Rural unemployment rate, which used to hover around 6% before the pandemic, rose to 8.75% in June, according to the Mumbai-based Centre for Monitoring Indian Economyhttps://t.co/8MsYCHE4gn — Mint (@livemint) July 6, 2021

Валовой внутренний продукт Индии упал на рекордные 7,3% за 2021 финансовый год, закончившийся 31 марта. Правительство прогнозировало рост на 10,5% в 2021/2022 годах, но вторая волна пандемии снизила ожидания, и экономисты сократили свои прогнозы.

Уровень безработицы в сельской местности, который до пандемии составлял около 6%, вырос до 8,75% в июне, по данным расположенного в Мумбаи Центра мониторинга экономики Индии.

Сочетание более низких доходов, более высокого долга и растущих цен на основные продукты питания снижает спрос в сельской местности, где проживает две трети индийцев. Этот порочный круг еще долго будет преследовать экономику страны на ее пути к восстановлению.

Франция начала расследование о коррупции при продаже Индии истребителей Rafale

Национальная финансовая прокуратура Франции назначила судью для расследования подозрений в коррупции и «фаворитизме» в сделке по покупке Индией 36 самолетов Rafale в 2016 году на сумму 7,8 миллиарда евро. Новое расследование является результатом серии материалов, опубликованных агентством Mediapart относительно обстоятельств сделки.

‘Expose’ by Mediapart and the French ‘investigation’ into Rafale deal: A ready reckoner on why it’s a sham



The suspicion is not of corruption, but unethical journalism of the 'N Ram kind' by Mediapart.



(Writes @Iyervval)https://t.co/uzvnnKWByI — OpIndia.com (@OpIndia_com) July 6, 2021

Mediapart утверждает, что французское Агентство по борьбе с коррупцией обнаружило подозрительные платежи компании, связанной с посредником, который был арестован в Индии в 2019 году в связи с мошенничеством.

В своем последнем отчете Mediapart сообщил, что расследование, начатое 14 июня и возглавляемое независимым судьей, рассмотрит вопросы, касающиеся действий бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Он находился на посту, когда была подписана сделка. Также оно коснется и нынешнего президента Эммануэля Макрона, который в то время был министром экономики и финансов, и тогдашнего министра обороны, а ныне министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

Сделка Rafale неоднократно подвергалась критике со стороны индийский политических тяжеловесов. Лидеры оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» утверждали, что правительство Нарендры Моди купило самолеты по завышенной цене, и требовали объяснения, почему контракт был предоставлен частной фирме, а не специализированному государственному предприятию Hindustan Aeronautics Limited.

France orders investigation into the #RafaleScam.



Chronology indicates that Rafale maker Dassault and Anil Ambani's Reliance group signed a MoU only two weeks prior to Modi's announcement of the new deal. pic.twitter.com/Au0UKUepVC — AISA West Bengal / আইসা পশ্চিমবঙ্গ (@aisawb) July 4, 2021

В 2019 году Верховный суд Индии отклонил серию ходатайств о расследовании закупки правительством 36 истребителей из Франции, заявив, что нет оснований для назначения расследования по этому делу.

Этот скандал может подмочить репутацию Моди как борца со взяточничеством и непотизмом — именно на этих обвинениях была выстроена его кампания против «Индийского национального конгресса» и возглавляющей его семьи Ганди.

1 Организация запрещена на территории РФ.