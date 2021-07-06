Фитнес-сообщество просит привлечь медиков для убеждения людей ставить прививки

Первый компонент вакцины от коронавируса получили в среднем от 20% до 30% сотрудников московских фитнес-клубов. Об этом в интервью ФАН сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. При этом фитнес-индустрия входит в число отраслей, в которых должны пройти вакцинацию не менее 60% персонала, согласно постановлению главного санитарного врача Москвы.

«В Национальном фитнес-сообществе ситуация очень сильно различается в разных клубах. Есть те, которые уже имеют 50% вакцинированных сотрудников, и мы имеем представление о том, что кто-то действительно успеет достичь порога в 60%. Но в среднем доля вакцинированного персонала составляет 20-30% — это более реалистичная цифра по индустрии пока, — рассказала Елена. — Мы считаем, что к 15 июля нереально выполнить это требование. Успеть достаточно сложно».

По словам главы Национального фитнес-сообщества, из-за высокого спроса на прививки представители фитнес-клубов сталкиваются с трудностями при записи на вакцинацию и отсутствием наиболее предпочтительных для них препаратов.

«Коллеги удручены тем, что даже те сотрудники, которые хотят вакцинироваться и активно занимаются решением этого вопроса, не могут получить прививку: мест просто нет, запись идет на более поздние сроки, что само по себе не дает возможности выполнить это постановление. Доходит до того, что приезжие из других городов едут к себе, чтобы поставить прививку, потому что в Москве им просто не записаться», — добавила Силина.

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Еще одной проблемой для сознательных собственников фитнес-клубов сообщества стало неоднозначное отношение к вакцинации от коронавируса среди сотрудников.

«Приходится очень много над этим работать коллегам, взаимодействовать со своими сотрудниками. В этом вопросе не хватает и участия профессионального медицинского сообщества, включая профессоров, кандидатов наук в этой области: хороших разъяснительных статей в интернете, ютуб-каналов, где специалисты, имеющие профессиональное представление о профилактических прививках, грамотно объясняют, делятся пониманием, для чего это нужно, чтобы создать определенный уровень доверия у людей. Мы постоянно сталкиваемся с двояким отношением к этим требованиям, и нам приходится выходить из ситуации своими силами», — пояснила президент Национального фитнес-сообщества.

Отдельные настороженно настроенные по отношению к вакцинации фитнес-инструкторы, по словам Елены Силиной, увольняются и начинают зарабатывать на жизнь, проводя персональные тренировки уже частным образом.

«На сегодня мы видим снижение количества занятых в отрасли: инструкторам проще тренировать, условно говоря, на улице: приезжать домой к своим клиентам, увести их в сторону, чем быть уволенным за отказ от вакцинации», — пояснила представительница отрасли.

Силина также отметила, что в целом в фитнес-индустрии сегодня преобладают пессимистичные настроения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«С кем ни общаюсь: собственниками 30, 40, 70 клубов или трех-пяти, неважно — у всех очень скромные показатели и настроение поникшее. На это влияют и низкий сезон, и жаркое лето, и все, что связано с введением ограничительных мер и обязательной вакцинацией — все это очень сильно сказывается на предпринимателях, — подытожила собеседница ФАН. — Остается надеяться на благоразумность принятия решений властями. Все-таки есть смысл отодвинуть сроки вакцинации. Россияне этим и отличаются, что мы сильные духом и никогда не опустим руки, но настроение в целом достаточно грустное».

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Ранее Елена Силина рассказала о предложениях Национального фитнес-сообщества по борьбе с пандемией корон, направленных министру спорта РФ Олегу Матыцину. В частности, представители отрасли предложили организовать более активную агитационно-просветительскую деятельность по вопросам вакцинации. Среди вакцинированных клиентов фитнес-клубы в составе сообщества проводят розыгрыши годовых карт.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала указ, по которому предприятия сферы торговли и услуг, общественного питания и транспорта должны вакцинировать не менее 60% персонала первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19 не позднее 15 июля. Вторую прививку необходимо поставить до 15 августа. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления.

6 июля Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса, сообщила пресс-служба главы города и правительства столицы. Первые сто компаний, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации не менее 60% персонала получат гранты из бюджета в размере 100% НДФЛ, уплаченного ими за предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.