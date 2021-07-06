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Член ОНФ Петербурга Фатеичев выступил за ужесточение закона об оружии
Происшествия
Член ОНФ Петербурга Фатеичев выступил за ужесточение закона об оружии
Невские Новости  /  Владислав Азнауров

Санкт-Петербург, 6 июля. Представитель штаба ОНФ в Петербурге Виктор Фатеичев инициировал ужесточение закона об оружии после трагедии в Казани. Его идеи должны изменить ситуацию, уверен эксперт.

После обращения сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) к парламентариям Госдума приняла реформирующий систему законопроект. Фатеичев высоко оценил желание государства навести порядок в сфере оборота гражданского оружия.

«Ко мне поступает много обращений от родителей, взволнованных стрельбой на детской площадке и обеспокоенных за безопасность своих детей. Я воспитываю двоих сыновей и прекрасно их понимаю», — пояснил Виктор Фатеичев.

Теперь все, кто захочет получить лицензию на оружие, будут обязаны пройти комиссию в государственных организациях на наличие определенных медицинских противопоказаний. Будущим владельцам оружия необходимо пройти, в том числе, психологическое тестирование и анализ на наркотики.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов объяснил, почему разрешенный возраст получения оружия повысили до 21 года. Эксперт уверен, что это поможет усилить общественную безопасность.

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