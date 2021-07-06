Управление ФСИН опровергло избиение экс-главы Серпуховского района Подмосковья

Тверь, 6 июля. УФСИН по Тверской области сообщило, что информация об избиении Александра Шестуна в больнице не соответствует действительности.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники медучреждения в Торжке не применяли физическую силу в отношении Александра Шестуна. Это подтверждают видеозаписи, добавили во ФСИН.

Об избиении сообщил сам экс-чиновник. Он рассказал, что врио начальника медсанчасти по фамилии Бордачев и двое сотрудников ФСИН подвергли его физическому насилию. При этом Шестун говорил, что происходящее снимали на видео регистраторы, которые были установлены в его камере.