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Прогноз по росту авторынка РФ улучшили в Ассоциации европейского бизнеса
Экономика
Прогноз по росту авторынка РФ улучшили в Ассоциации европейского бизнеса
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Москва, 6 июля. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечает восстановление российского авторынка, при этом спрос уже превышает предложение.

Продажи новых легковых авто и легких коммерческих автомобилей в России в первом полугодии выросли на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В июне также наблюдался увеличение продаж на 28,7%.

«Спрос со стороны потребителей остается очень высоким. Сохраняется превышение спроса над предложением. Мы говорим о рекордном банке заказов, который накопился», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

При этом российский автомобильный рынок может продолжить испытывать дефицит как минимум до конца 2021 года, заявила ранее гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова». Нехватка авто вызвана не только последствиями коронавируса, но и логистическими трудностями.

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