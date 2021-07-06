Власти Франции оценили российский закон о маркировке шампанского

Париж, 6 июля. Париж рассчитывает, что диалог с Москвой поможет решить вопрос в области виноделия на фоне нового российского законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел пообещал отреагировать на ситуацию, которая возникла в связи с принятием новых законов в России. По его словам, страна намерена вынести этот вопрос на европейский уровень. Такую оценку дипломат дал принятой инициативе о «российском шампанском» в ходе выступления в Национальном собрании Франции.

«Ситуация может иметь негативные последствия для предприятий, экспортирующих вино и алкогольную продукцию в Россию», — подчеркнул Ле Дриан.

Власти Франции остаются бдительными в вопросе последствий законодательного текста, добавил он. Минсельхоз страны ранее подтвердил намерение продолжать диалог с Россией по использованию шампанского на отечественном рынке.