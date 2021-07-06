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УЕФА ответил на критику о недостаточных мерах COVID-безопасности на Евро-2020
Общество
УЕФА ответил на критику о недостаточных мерах COVID-безопасности на Евро-2020
ru.uefa.com  /  Официальный сайт УЕФА

Матчи в рамках полуфиналов и финала Евро-2020 не должны привести к локальному увеличению числа инфицированных коронавирусом, так как в Европе идет активная кампания по вакцинации и ведется тщательный пограничный контроль. Об этом ФАН заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отвечая на резкую критику организации чемпионата, опубликованную во французской газете Le Monde.

Французские журналисты осудили коронавирусные меры безопасности, предпринимаемые УЕФА во время матчей Евро-2020. Они отметили, что полуфиналы и финал будут проходить на заполненных трибунах стадиона «Уэмбли» (количество зрителей ограничено лишь до 75%) в тот момент, когда штамм вируса «дельта» распространяется по Англии. Авторы также напомнили, что у значительного числа болельщиков из Финляндии выявили COVID-19 после их возращения из Санкт-Петербурга.

В Союзе ответил на претензии Le Monde, обратив внимание на то, что меры, реализованные на каждом из объектов проведения Евро-2020, полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения.

«Окончательные решения в отношении количества болельщиков, посещающих матчи, и требований к въезду в любую из принимающих стран и принимающих стадионов находятся в ведении компетентных местных властей, и УЕФА строго следует любым таким мерам», — заявили в пресс-службе организации.

По словам медицинского консультанта на Евро-2020 Даниэля Коха, нельзя полностью исключать того, что мероприятия со скоплением людей в конечном итоге не приведут к некоторому локальному увеличению числа случаев заболевания коронавирусом. Однако это относится не только к футбольным матчам, но и к любым мероприятиям, которые теперь разрешены в рамках смягчительных мер, принятых компетентными местными властями.

«Интенсивные кампании вакцинации, развернутые по всей Европе, и пограничный контроль помогут гарантировать то, что в Европе не начнется новая большая волна и она не окажет давления на соответствующие системы здравоохранения, как это было во время предыдущих волн заражения», — подчеркнул эксперт.

В организации не прокомментировали возможность ужесточения ограничений во время финального матча 11 июля, куда традиционно приезжают официальные лица.

Оба полуфинальных матча Евро-2020 пройдут на стадионе «Уэмбли». Италия и Испания встретятся 6 июля, встреча Дания — Англия пройдет 7 июля. Финал Евро-2020 также сыграют на лондонском стадионе.

Ранее компания Adidas совместно с УЕФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу.

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футбол франция уефа евро-2020 le monde коронавирус
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