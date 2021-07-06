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Пентагон: вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%

  /   Обновлено: 06 июля 2021 18:35
Армия
Пентагон: вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 июля. США на 90% завершили процесс вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает Центральное командование (СЕНТКОМ).

Минобороны США осуществило около 1 тысячи грузовых рейсов, чтобы вывезти 17 тысяч единиц оборудования и вооружения.

«Процесс вывода продолжается. По оценкам центрального командования, мы завершили весь процесс более чем на 90%», — заявили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что американские военные без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане. Военный пункт солдаты оставили ночью и полностью обесточили всю территорию. Из-за этого афганские военные, которым должны были передать под контроль базу американские бойцы, вынуждены были отбивать Баграм от мародеров. Злоумышленники разграбили казармы и добрались до складских палаток.

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