Нападающему французского «Лорьяна» плеснули кислотой в лицо

Париж, 6 июля. Руководство клуба «Лорьян» выразило поддержку нападающему и его семье, в команде рассчитывают, что Йоан Висса в ближайшее время присоединится к одноклубникам.

Футболист французского клуба «Лорьяна» Йоан Висса подвергся нападению. По предварительным данным, нездоровая женщина пробралась в дом спортсмена и плеснула ему в лицо кислоту. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Отмечается, что полузащитнику потребовалась экстренная медицинская помощь, его доставили в клинику с ожогами глаз. Согласно информации издания, у напавшей на футболиста женщины несколько недель назад случился выкидыш, поэтому она попыталась украсть ребенка Висса. Французская полиция уже задержала подозреваемую.

В минувшем сезоне 24-летний Висса забил 10 голов в 38 матчах французского чемпионата, клуб «Лорьян» по итогам сезона занял 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.