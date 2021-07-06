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Ксения Бородина объяснила, почему не ушла из «Дома-2» вслед за Ольгой Бузовой
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему не ушла из «Дома-2» вслед за Ольгой Бузовой
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 6 июля. Телеведущая Ксения Бородина высказалась о своем возвращении к роли ведущей в шоу «Дом-2» и объяснила, почему не ушла в другие проекты во время перезапуска стройки.

Перезапуск проекта «Дом-2» успешно стартовал на телеканале «Ю» после закрытия на ТНТ. Шоу мгновенно стало флагманом среди оригинальных программ. Одной из возможных причин успеха телестройки могла стать преданность ведущих, которые с готовностью вернулись на лобное место в родной проект — среди них оказалась телезвезда Бородина.

Поэтому поклонников так удивило решение певицы Ольги Бузовой отказаться от участия в реалити-шоу, место которой занял ее экс-избранник, рэпер Давид Манукян. Недавно один из фанатов проекта поднял эту тему в Instagram Бородиной. Звезда объяснила, почему не уволилась по примеру своей подруги. Телеведущую цитирует Teleprogramma.pro.

«Ребят, я не отказывалась от «Дома-2». Как обещала остаться, так и выполнила свои обещания. Кого там взяли на работу — это не мое решение уж точно. Я такие вопросы не решаю», — объяснила телеведущая.

Недавно Бузова обвинила ведущих телепроекта в лицемерии после того, как ее место на телестройке занял Манукян. Шоумен Андрей Черкасов высказался о причинах обиды артистки.

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бузова дом-2 бородина
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