Археологи нашли в Германии древнейшую поделку неандертальцев

Берлин, 6 июля. Археологи обнаружили древнейшую статуэтку из кости оленя в Саксонии у пещеры Единорога. Изготовлен артефакт был руками неандертальцев.

В ходе раскопок у бывшего входа в пещеру Единорога в Германии археологи из университета в Геттингене нашли останки пещерного льва и медведя, бизона и большерогого оленя. Эксперты датировали находку и определили, что животные жили на этой территории 51 тыс. лет назад. Ученые также обнаружили статуэтку из кости ноги оленя, которая была покрыта разнообразными узорами. Находка отдаленно напоминает фигурку человека.

Значение узоров ученые пока не разгадали. Тем не менее тот факт, что изделие было выполнено руками неандертальцев, говорит о наличии у них абстрактного мышления, которое развивалось независимо от влияния кроманьонцев.

Новосибирским ученым удалось определить рацион алтайских неандертальцев по зубам, сообщалось ранее. Как оказалось, они питались мясом лошадей и бизонов, а также ели растения, содержащие крахмал.