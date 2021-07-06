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В России могут ограничить выдачу льготной ипотеки
Экономика
В России могут ограничить выдачу льготной ипотеки
pixabay.com

Москва, 6 июля. Количество кредитов по программе льготной ипотеки необходимо ограничить, заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин. 

Таким образом можно исключить использование этого инструмента в инвестиционных целях, отметил он на заседании президиума Совета законодателей. Ограничения позволят облегчить доступ к программе россиян, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме того, условия кредитования должны определяться исходя из социально-экономического положения в каждом конкретном регионе России. Для повышения доступности жилья нужен баланс поддержки спроса и предложения.

Россияне, тем временем, проявили интерес к программе льготной ипотеки, которая обновилась 2 июля. Банки в настоящий момент подают заявки оператору «Дом.РФ».

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