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В МИД Британии пообещали отправить новые корабли к берегам Крыма

  /   Обновлено: 06 июля 2021 18:28
Армия
В МИД Британии пообещали отправить новые корабли к берегам Крыма
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Лондон, 6 июля. Соединенное Королевство продолжит отправлять корабли к Черноморскому побережью России, заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

По его словам, британские суда будут «совершать проходы через украинские воды». Таким образом чиновник поддержал позицию Киева, который отказывается признавать волеизъявление жителей Крыма, поддержавших в 2014 году воссоединение с Россией.

В июне британский военный корабль уже совершил провокацию у крымского побережья. Эсминец HMS Defender вторгся в территориальные воды РФ и сменил курс лишь после того, как российские военные открыли огонь. После этого судно направилось в Одессу и поучаствовало в маневрах НАТО. Сейчас HMS Defender покинул акваторию Черного моря.

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