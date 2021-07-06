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Нет интернета и компьютеров: онлайн-обучение в Марокко вредит сельским студентам
Африка
Нет интернета и компьютеров: онлайн-обучение в Марокко вредит сельским студентам
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Рабат, 6 июля. Онлайн-преподавание в Марокко может иметь негативные последствия для студентов, которые живут в сельской местности.

Исследователи попросили 90 подростков поделиться опытом дистанционного обучения и выяснили, что им мешает отсутствие инфраструктуры, социально-экономические условия и непригодность национальной образовательной политики для онлайн-обучения.

Только 3% студентов, проживающих в сельской местности, имеют домашний интернет, а у 78% вообще нет компьютеров, и они занимаются со смартфонов. Кроме того, большое количество семей на фоне коронавируса лишилось работы, что усугубило невозможность купить необходимую для обучения технику.

Данные факторы, в дополнение к внезапному переходу на дистанционку, отразились на понимании образовательной программы. По словам студентов, опрошенных для исследования, многие преподаватели оказались не готовы делиться знаниями онлайн, поскольку им также потребовалось повышать квалификацию.

Выяснилось, что личное посещение занятий — важная часть обучения в сельской местности, которая позволяла установить прямой контакт между студентами и преподавателями. Марокканская система образования перешла в формат онлайн в марте 2020 года, чтобы обеспечить непрерывный учебный процесс после строгих мер по ограничению распространения коронавируса.

Исследователи отметили, что образовательная политика королевства не подходит для дистанционного преподавания. Необходимо оцифровать учебные программы, чтобы каждый студент имел к ним доступ, и объяснять преподавателям, как эффективно работать в формате онлайн. Еще возникло предложение оказывать материальную и техническую помощь малообеспеченным студентам.

Марокко предпринимает шаги по улучшению доступности дистанционного образования в стране, такие как предоставление планшетов учащимся и улучшение как качества, так и охвата интернета.

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