Британский медик заявил об угрозе распространения новых штаммов коронавируса

Лондон, 6 июля. Государство, в котором могут активно начаться распространяться новые мутации коронавируса, назвал британский доктор Хилари Джонс.

Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, поделился британский специалист. По его словам, местное правительство делает слишком большие ставки на программу вакцинации населения. Джонс уверен, что для борьбы с пандемией необходимы и другие меры.

«Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее», — заявил медик.

Великобритания может в скором времени столкнуться с ситуацией, когда количество заболевших COVID-19 в сутки достигнет отметки 50 тыс. человек. Джонс подчеркнул, что в таком случае страна превратится в настоящий рассадник коронавируса.

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс» впервые зарегистрированы на территории Турции. Как сообщалось ранее, об этом заявили в местном здравоохранительном ведомстве.