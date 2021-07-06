В Японии на стене здания поселился огромный 3D-кот

Токио, 6 июля. Рекламный щит с огромной 3D-кошкой появился на одной из улиц Токио в районе Сибуя рядом с железнодорожной станцией Синдзюку.

Одно из местных рекламных агентств установило огромный 4К-экран. На нем в перерывах между рекламами появляется огромный трехцветный кот, он громко мяукает и живет своей жизнью: спит, ест или играет.

Изображение можно увидеть на экране с семи часов утра до часа ночи. Цифровой рекламный щит занимает более трех этажей. Благодаря тому, что LED-экран имеет изогнутую форму, увеличивается глубина изображения. Таким образом, под определенным углом создается 3D-эффект. Также специалисты из рекламного агентства ведут прямые трансляции, где демонстрируют необычного кота пользователям Сети.

Российские ученые ранее создали 3D-череп крокодила. Они первыми в мире смогли описать все части мозговой коробки аллигатора.