Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 18:36
18:35
Происшествия
ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге
18:33
Общество
Габариты iPhone 13 сравнили с предыдущей версией
18:32
Происшествия
Волкова оштрафовали на 25 тыс. рублей за акцию с фонариками
18:30
Происшествия
Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении
18:29
Происшествия
Работник лесопилки погиб от производственной травмы в Кировской области
18:27
Общество
Привитые москвичи смогут без записи посещать МФЦ столицы
18:23
Армия
Пентагон: вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%
18:23
Африка
Нет интернета и компьютеров: онлайн-обучение в Марокко вредит сельским студентам
18:21
Происшествия
Нападающему французского «Лорьяна» плеснули кислотой в лицо
18:21
Происшествия
Подросток утонул в Оке в Нижегородской области
Все новости

В Японии на стене здания поселился огромный 3D-кот
Общество
В Японии на стене здания поселился огромный 3D-кот
pixabay.com

Токио, 6 июля. Рекламный щит с огромной 3D-кошкой появился на одной из улиц Токио в районе Сибуя рядом с железнодорожной станцией Синдзюку.

Одно из местных рекламных агентств установило огромный 4К-экран. На нем в перерывах между рекламами появляется огромный трехцветный кот, он громко мяукает и живет своей жизнью: спит, ест или играет.

Изображение можно увидеть на экране с семи часов утра до часа ночи. Цифровой рекламный щит занимает более трех этажей. Благодаря тому, что LED-экран имеет изогнутую форму, увеличивается глубина изображения. Таким образом, под определенным углом создается 3D-эффект. Также специалисты из рекламного агентства ведут прямые трансляции, где демонстрируют необычного кота пользователям Сети.

Российские ученые ранее создали 3D-череп крокодила. Они первыми в мире смогли описать все части мозговой коробки аллигатора.

Вернуться назад

япония кот 3d рекламный щит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru