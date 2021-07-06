75-летняя мама Наташи Королевой показала ножки из-под юбки

Мать популярной российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай проживает в Майами вместе со своим вторым супругом. Она счастлива в позднем браке и не скрывает своего счастья, постоянно напоминая о том, что их отношения строятся на доверии.

Сейчас Людмила находится в Киеве, вдали от супруга. Туда она отправилась после того, как погостила у дочери и зятя в Москве.

В столице можно было встретить ее вместе с Наташей Королевой на нескольких светских мероприятиях, а сейчас она приехала в украинскую столицу, где встречается с подругами и весело проводит время. Она уже успела посетить театр и сходить на день рождения.

Подруги Людмилы Ивановны такие же заводные, как она.

Игривость подруг мамы Королевой подтверждает веселое фото на ее странице в Instagram. В кадре уместились все подруги Людмилы Ивановны, и все, как одна, показали свои ножки, подняв юбки выше колен.

«Ах, какие ножки! Горжусь подружками! Они в зрелом возрасте без комплексов! Дают пример молодежи, как быть всегда позитивными в наше трудное время!» — подписала публикацию Порывай.

Подписчики не смогли сдержать эмоций от фотографии и подписи. Они не скрывают восхищения зрелыми дамами, не постеснявшимися показать ножки в туфельках и на каблучках.

«Молодцы! Такая жизнь, такой позитив от вас! Спасибо», «Милые очаровательные кошечки, леди, очаровательные дамы», «Мама Люда, жми!», «Молодцы, правильно — каблучки, ножки, позитивные. Так держать», — прокомментировали снимок подписчики Порывай.

Ранее мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке.