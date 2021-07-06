Несовершеннолетние вандалы осквернили мемориал ВОВ в Подмосковье

Москва, 6 июля. Прокуратура Московской области начала проверку после осквернения мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне. Инцидент случился в Можайском городском округе.

Согласно предварительной информации, правонарушение совершила группа несовершеннолетних, которые устроили костер на территории мемориального комплекса. О проведении проверки сообщили в региональном ведомстве.

Отмечается, что в ходе мероприятий правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.