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Несовершеннолетние вандалы осквернили мемориал ВОВ в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 июля 2021 18:13
Происшествия
Несовершеннолетние вандалы осквернили мемориал ВОВ в Подмосковье
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 6 июля. Прокуратура Московской области начала проверку после осквернения мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне. Инцидент случился в Можайском городском округе.

Согласно предварительной информации, правонарушение совершила группа несовершеннолетних, которые устроили костер на территории мемориального комплекса. О проведении проверки сообщили в региональном ведомстве.

Отмечается, что в ходе мероприятий правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

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