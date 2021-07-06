Специалисты свиноферм в Белгороде начинают обновлять поголовье

Белгород, 6 июля. Обновление поголовья стартовало на свинофермах в Белгороде за счет племенных хряков датской генетики DanBred. Процессом занимается компания «ПРОМАГРО».

Тюменский свинокомплекс «Сибагро» направил 850 высокопродуктивных свинок в ходе реализации программы по замене генетики на белгородских фермах. В настоящее время животных поместили на карантин. Специалисты готовят свинок к осеменению.

Затем Тюмень направит еще 170 животных из породы Дюрок. На фермах ремонтируют цех по производству семени и производят санацию помещения. Его дезинфицируют, обустраивают вентиляцией, системой микроклимата и меняют кровлю. Совершенствование генетического потенциала позволит улучшить качество продукции, так как свинки будут здоровы и энергичны, передает «Бел.ру».

Биологам из России ранее удалось модифицировать ДНК клона коровы. Это позволит получать гипоаллергенное молоко, уверены ученые.