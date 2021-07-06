Авиационный эксперт оценил надежность разбившегося на Камчатке Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Загрузка потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26 была около 2 тонн (максимальная — 5). Борт смог бы добраться до места назначения даже с одним двигателем.

Летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов рассказал, что при всех условиях и с одним рабочим двигателем самолет смог бы добраться до аэродрома. Ан-26 разрабатывался как военный самолет для перевозки пассажиров и грузов, сообщает телеканал «360».

«Самолет надежный, проверенный временем», — подчеркнул Анатолий Кнышов.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселка Палана самолет Ан-26 перестал выходить на связь. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых были несовершеннолетние.

Самолет заходил на посадку со стороны суши. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ошибка пилотов из-за плохой видимости.