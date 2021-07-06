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Три человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в Иране
Весь мир
Три человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в Иране
wikipedia.org  /  Joser86h / CC BY-SA 3.0

Тегеран, 6 июля. На месторождении Чешмех-Хош, расположенном в иранской провинции Илам, произошел взрыв. В результате инцидента три человека побили и четверо получили ранения. Об этом сообщило информагентство Mehr News.

Жертвами происшествия стали местные рабочие из района Дехлоран. По данным СМИ, инцидент был зафиксирован на нефтепроводе, ведущем в Ахваз. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Месторождение Чешмех-Хош было обнаружено в 1975 году. На его территории имеются 2 резервуара: Асмари и Бангестан. Добыча нефти там ведется уже более 40 лет. Тем не менее объект требует серьезных инвестиций для повторного освоения.

В декабре 2016 года компания «Газпром нефть» подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по подготовке технико-экономического основания разработки двух месторождений Чешмех-Хош и Шангуле.

Уже в следующем году «Газпром нефть», австрийская компания OMV и малазийская фирма Petronas представили властям Ирана свои планы по разработке этого месторождения.

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