Три человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в Иране

Тегеран, 6 июля. На месторождении Чешмех-Хош, расположенном в иранской провинции Илам, произошел взрыв. В результате инцидента три человека побили и четверо получили ранения. Об этом сообщило информагентство Mehr News.

Жертвами происшествия стали местные рабочие из района Дехлоран. По данным СМИ, инцидент был зафиксирован на нефтепроводе, ведущем в Ахваз. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

New: Mehr News is reporting an explosion at Cheshmeh Khosh field located in #Iran's western Ilam province, 52 km south of Dehloran city on Tuesday afternoon. #OOTThttps://t.co/jiCHHooTA0 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 6, 2021

Месторождение Чешмех-Хош было обнаружено в 1975 году. На его территории имеются 2 резервуара: Асмари и Бангестан. Добыча нефти там ведется уже более 40 лет. Тем не менее объект требует серьезных инвестиций для повторного освоения.

В декабре 2016 года компания «Газпром нефть» подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по подготовке технико-экономического основания разработки двух месторождений Чешмех-Хош и Шангуле.

Уже в следующем году «Газпром нефть», австрийская компания OMV и малазийская фирма Petronas представили властям Ирана свои планы по разработке этого месторождения.