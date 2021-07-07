День семьи 2021: история Петра и Февронии, традиции, что можно и нельзя делать 8 июля

Относительно новый российский праздник День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. В 2021 году праздник приходится на четверг. День выбран неслучайно — 8 июля Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые считаются образцом семейной жизни.

Светский праздник, приуроченный к дню поминовения этих святых, был учрежден в России в 2008 году. Праздник признается всеми конфессиями и посвящен всем российским семьям. Понятие семьи закреплено в обновленной российской конституции, семейным ценностям в нашей стране уделяется большое внимание. 8 июля, как правило, проводится много мероприятий, посвященных семье, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этом году все они в основном пройдут в онлайн-формате.

Согласно современной традиции, официально зарегистрировать брак 8 июля считается не только престижным, но и хорошей приметой — значит семья будет крепкой. Тем не менее полезно помнить, что церковный брак в этот день заключать нельзя: венчания не проводятся до окончания Петрова поста, который завершится 11 июля.

Повесть о Петре и Февронии

Праздник семьи в России приурочен к дню церковного поминовения русских святых — князя Петра и его жены Февронии, которых принято считать покровителями семьи и брака. Житием этих святых считается «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Считается, что в повести идет речь о князе Давыде Юрьевиче, который княжил в Муроме в 1205–1228 годы, и его супруге — княгине Ефросинии. Прожив долгие годы в браке, они в конце жизни приняли постриг и завершили свои дни в разных монастырях под именами Петр и Феврония. Согласно легенде, они умерли в один день и, хотя и не сразу, были похоронены вместе.

Если судить о содержании повести о Петре и Февронии с современных позиций, многое в этом произведении может показаться, скажем прямо, довольно странным и не соответствующим нынешним преставлениям о семейных ценностях, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о нравственных правилах и так далее. Тех, кто хочет подробностей об истории создания жития Петра и Февронии и о перипетиях непростой жизни муромских князей, адресуем на известный сайт «Православие и мир».

Но сегодня нам важно не то, что сегодня в этой истории воспринимается как анахронизм, а взаимная любовь и верность, которую Петр и Феврония пронесли через всю жизнь, не разлучившись даже после смерти.

Федеральное агентство новостей /

Народные традиции и приметы: что можно и нельзя делать 8 июля

Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака, этим святым молятся о хорошей семейной жизни, о благополучной беременности, о здоровье детей. В это время, сразу по окончании Петрова поста, на Руси традиционно начинался летне-осенний период свадеб. Жениться летом, до завершения полевых работ, считалось престижным, согласно приметам, семьи, созданные в это время — крепкие и дружные.

8 июля на Руси девушки, ожидавшие свадьбы, старались встать пораньше, помолиться Петру и Февронии, а затем окунуться в открытый водоем, чтобы «смыть» с себя грехи.

При этом по народной примете 8 июля ни в коем случае нельзя ходить в лес, поскольку фигурирующий в повести о Петре и Февронии коварный змей (аналог библейского змея-искусителя) подстерегает в лесной чаще новы жертв.

Девушкам и замужним женщинам во избежание искушения в этот день требовалось соблюдать особую скромность в одежде и поведении. Тех, кто позволял себе вольности, строго порицали.

Поскольку это время Петрова поста, для верующих под запретом мясное, молочное и яйца. В 2021 году 8 июля приходится на четверг: разрешены рыба и морепродукты, а также горячая постная пища с растительным маслом. Венчанным супругам не рекомендуется в этот день телесная близость, поскольку это время поста. Романтические свидания разрешены, но поцелуи и нескромное поведение возбраняются, иначе, согласно приметам, пара распадется, а девушку сочтут опозоренной.