Военный эксперт рассказал, почему НАТО лучше не соваться в Черное море  

Москва предупреждает, что Лондону и другим желающим стоит оставить провокации в Черном море и «не соваться», нарушая границы России. Отпор будет дан любому авантюристу, но лучше этот регион оставить мирным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. При этом с провокаторами нужно говорить максимально прямо.

«А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море — это не то место, где подобного рода игры допустимы. Лучше свои провокации оставить в стороне, потому что по носу они получат», — заявил российский дипломат.

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Рябков также указал, что в случае c британским эсминцем Defender произошло очевидное нарушение госграницы. Речь идет о провокаторах вне зависимости от должностей, которые они занимают, и того, что они пишут у себя на карточках.

«Москва готова дать отпор любому авантюристу», — заключил заместитель главы МИД России.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей напомнил про цинизм НАТО и Киева в ситуации с рыболовецким судном, которое терпело крушение в Черном море.

«Показательно то, что на учениях Sea Breeze — 2021, которые проходят в Черном море, когда украинские моряки подали сигнал бедствия, в это время в данном районе было 32 вымпела западных стран. Они бы могли спокойно спасти этих рыбаков. Но они так ничего не сделали. Только Россия предложила свою помощь», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

По мнению военного эксперта, сегодня Россия обладает всеми возможностями, чтобы пресечь провокации в Черном и Балтийском морях, Арктике или Тихом океане. Дандыкин отметил, что заместитель министра иностранных дел России доступным языком объяснил, что Москву лучше не провоцировать.

«Где мы находимся, а где Нидерланды, США и Великобритания. Мы четко дали понять, что всякая такая наглость будет пресекаться более суровым способом. На мой взгляд, сейчас возможности России позволяют пресекать любые провокации в любом месте — будь то Черное и Балтийское море, Арктика или Тихий океан. Времена, когда Запад позволял себе какие-то неприемлемые действия, уже прошли. Нужно учитывать интересы России. Кто только на Россию ни покушался — печенеги, половцы, монголо-татары, Антанта в Гражданскую войну, Наполеон, Гитлер — все для них закончилось весьма плачевно. Время показало: все, кто покушается на нашу страну, огребают по полной. Суверенность и независимость России — та основа, на которой все держится в нашей стране. Если кто-то позволяет себе с этим поспорить, он нарывается на неприятности. Если кто-то это не понимает, то заместитель главы МИД России все прекрасно объяснил», — указал он.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Также военный эксперт заявил, что после того, как западные государства получили достойный отпор в Черном море, они перестанут провоцировать Россию.

«Я думаю, что вопросы нужно решать вопросы в другом ключе. Запад должен понять, что Россия — великая держава, у которой есть свои интересы. Иностранным государствам просто нужно не нарушать наши границы и соблюдать законы, и тогда все будет хорошо. На мой взгляд, что после ответа России провокации Запада больше не повторятся», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее авторы китайского издания Sohu заявили, что Британия рискуют растерять всю военную силу после провокации у Крыма.