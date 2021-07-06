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ОКР назвал состав российской команды на ОИ-2020

  /   Обновлено: 06 июля 2021 18:08
Спорт
ОКР назвал состав российской команды на ОИ-2020
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Москва, 6 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал финальный состав команды на токийские игры. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Знаменосцами российской команды будут олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов. В состав были включены 335 спортсменов. Самой титулованной спортсменкой в представленном составе является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин примет в Кремле спортсменов, которые отправятся на токийские игры. Олимпийские игры в японской столице стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

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токио олимпиада окр
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