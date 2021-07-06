Въезжающие в Россию жители Таджикистана смогут подтвердить ПЦР-тест в приложении

Москва, 6 июля. Роспотребнадзор расширил список стран, граждане которых могут подтвердить результаты теста на коронавирусную инфекцию в специальном приложении.

Граждане Таджикистана, въезжающие на территорию России, смогут подтвердить результаты тестирования с помощью приложения «Путешествую без COVID» с 10 июля. Соответствующее постановление было подписано в Роспотребнадзоре. Согласно тексту постановления, с 1 июля такую возможность также получат жители Азербайджана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, новое постановление Роспотребнадзора вносит изменения в правила въезда на территорию страны для российских граждан. Теперь жителям России необходимо сдавать один ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции — вместо двух.