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Сын бортмеханика рассказал о последнем разговоре с отцом перед крушением Ан-26
Происшествия
Сын бортмеханика рассказал о последнем разговоре с отцом перед крушением Ан-26
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В конце марта Рюстем Завгаров отпраздновал юбилей, ему исполнилось 65 лет. ФАН пообщался с его сыном Максимом и узнал подробности о жизни и о том, что говорил ему отец незадолго до трагедии.

Рюстем Дулкынович в авиации с института: сначала был авиационным инженером, потом стал бортмехаником. Летал около 30 лет, может, даже больше. Сначала летал на Як-40, потом на Ан-26, рассказывает Максим.

Сын говорит, что отец был очень дотошным и внимательным — как к технике, так и к работе.

«В жизни сначала многим казалось, что он хмурый и замкнутый. Но, вообще, очень компанейский, веселый, с отличным чувством юмора. Очень ответственный. Да и в помощи близким никогда не отказывал. Это важная его черта была. Очень спокойно и уравновешенно выходил из любой ситуации», — рассказал ФАН Максим Завгаров.

А еще он очень любил работу. Был председателем профсоюза летного состава. Боролся за то, чтобы российская авиация развивалась, а не разваливалась.

«Летали они практически каждый день. По крайней мере, в будние дни», — добавляет Максим.

Он рассказывает, что отец прекрасно пел еще со студенческих времен. После смерти мамы сначала долго переживал, и все как бы пошло на спад. Но потом он плотно занялся бардовской песней, стал писать свои. Это его сильно вдохновляло. Следил за сайтом бардов Камчатки. Позже начали и его песни записывать.  

«Ответственный был человек и добрый. Им всегда можно было гордиться», — говорит Максим Завгаров.

Последний раз отец и сын виделись три недели назад. Рюстем Завгаров прилетал на обучение в Ульяновск. А общались — вчера. Переписывались, обсуждали вопрос полетов в сложных условиях Камчатки на маленьких самолетах.

«Это не имеет отношения к произошедшему. Мы обсуждали малую авиацию и как ветер влияет. Можно ли летать на самолетах весом 350–400 килограммов, нормально в условиях Камчатки», — добавил Максим.

В конце беседы он еще раз уточнил, что отец был очень опытным и внимательным пилотом.

«Честно говоря, ситуация ну прям очень из ряда вон выходящая, зная его…» — говорит Максим Завгаров.

Напомним, трагедия с Ан-26, который летел из аэропорта Елизово в Палану, произошла днем 6 июля. На борту было 22 человека и 6 членов экипажа. Ближе к вечеру удалось установить место, где разбился самолет, он врезался в скалу. Предварительно известно, что все, кто находились на борту погибли. Но Максим Завгаров до сих пор верит, что чудо произошло и отцу удалось выжить в этой страшной катастрофе.

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самолет ан-26
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