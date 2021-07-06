«Хлопнул дверью»: Толстой объяснил уход российской делегации с заседания ПА ОБСЕ

Москва, 6 июля. Глава делегации РФ Петр Толстой рассказал об инциденте, произошедшем в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

По его словам, российская делегация была вынуждена покинуть мероприятие в знак протеста.

«Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи — Украина», — сказал он.

Документ приняли с грубыми нарушениями внутреннего регламента организации. Необходимо 2/3 голосов всех членов Парламентской ассамблеи, а не присутствующих в зале на текущий момент, резюмировал он.

Толстой добавил, что российская делегация не видит повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей правилами.

«Хлопнул дверью», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Толстой осудил недопуск белорусской делегации на ПА ОБСЕ. Вина за этот инцидент лежит на Польше, Латвии и Австрии.