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Российские военные проверили боеготовность ЗРК С-300 на базе в Таджикистане

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:55
Армия
Российские военные проверили боеготовность ЗРК С-300 на базе в Таджикистане
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Душанбе, 6 июля. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане проверили боеготовность дивизиона зенитных ракетных систем С-300.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника. Военнослужащие также отработали захват, сопровождение и электронные пуски по воздушным объектам, которые имитировали средства нападения, пишет РИА Новости.

«Подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к финальному этапу возведения мощной арктической базы ПВО в заполярном городе Тикси. Она предназначена для размещения подразделений 3-й дивизии 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

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учения таджикистан с-300
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