Российские военные проверили боеготовность ЗРК С-300 на базе в Таджикистане

Душанбе, 6 июля. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане проверили боеготовность дивизиона зенитных ракетных систем С-300.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что в ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника. Военнослужащие также отработали захват, сопровождение и электронные пуски по воздушным объектам, которые имитировали средства нападения, пишет РИА Новости.

«Подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к финальному этапу возведения мощной арктической базы ПВО в заполярном городе Тикси. Она предназначена для размещения подразделений 3-й дивизии 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.