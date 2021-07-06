Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самаре с 1 августа

Самара, 6 июля. На очередном заседании регионального оперштаба в числе прочих вопросов обсудили внедрение паспортов коллективного иммунитета. Подобный документ получат предприятия, где более 60% сотрудников привиты или переболели коронавирусом. Он позволит организациям продолжать работу в условиях ковид-ограничений.

В настоящий момент система тестируется на одной продуктовой торговой сети, двух ресторанных и одном спа-отеле. Замечания сотрудников и руководства компаний учитываются, в работу программы вносятся изменения. Предполагается, что доработки будут внесены до 1 августа, и система будет готова к повсеместному внедрению. Выданный паспорт будет действителен в течение трех месяцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил сначала ознакомить с будущими новшествами бизнес-структуры региона.

«Здесь не должно быть никаких сюрпризов ни для жителей региона, ни для бизнеса. Мы должны заранее все вместе обсудить, рассказать, как это будет работать. Вежливо, аккуратно, предметно все обсуждаем и доводим информацию — бизнес должен чувствовать свою ответственность и располагать временем на подготовку», — подчеркнул глава региона.

Также на оперштабе прозвучало предложение Роспотребнадзора отменить в регионе массовые мероприятия. Решение по этому поводу пока не принято. Стоит отметить, что в конце июля стартует футбольный сезон в российской премьер-лиге. «Крылья Советов» примут в Самаре грозненский «Ахмат», а затем столичный «Спартак». Так что решения местных властей о возможных ограничениях массовых мероприятий ждут не только в Самаре, но и в Москве.

Ранее ФАН сообщал, что Грушинский фестиваль в Самарской области прошел второй год подряд не на Мастрюковских озерах, а в концертных залах. При его проведении обошлись масочным режимом и соблюдением социальной дистанции.