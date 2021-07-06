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И.о. премьер-министра Ливана предупредил об угрозе социального взрыва в стране
Весь мир
И.о. премьер-министра Ливана предупредил об угрозе социального взрыва в стране
Global Look Press  /  Xinhua

Бейрут, 6 июля. Ливан находится на грани катастрофы, предупредил исполняющий обязанности премьер-министра республики Хасан Диаб, призвав международное сообщество спасти страну, находящуюся в глубоком экономическом кризисе.

«Ливан находится в нескольких днях от социального взрыва. Ливанцы в одиночку сталкиваются с этой мрачной судьбой», — сказал временный глава правительства страны в своем выступлении на встрече с послами и представителями дипломатических миссий в Бейруте.

Диаб также заявил, что только новый кабинет министров может возобновить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи государству.

«Это правительство не может вновь вступить в контакт с МВФ для реализации плана восстановления, установленного кабинетом министров. Это предусматривает обязательства перед следующим правительством, которое может не одобрить этот план», — уточнил он.

Политик сказал, что терпение ливанцев иссякает, а тот факт, что на Западе связывают помощь республике с формированием нового правительства, стал угрозой для жизни граждан страны и ее общности.

Политический вакуум

Хасан Диаб остается и.о. премьер-министра страны после того, как 10 августа 2020 года он покинул эту должность на фоне трагических последствий, вызванных взрывом в морском порту Бейрута. Жители страны были недовольны коррумпированностью и некомпетентностью властей, что, по их мнению, привело к катастрофе. С тех пор прошло почти 11 месяцев, однако в республике по-прежнему сохраняется вакуум власти, а Диаб по-прежнему остается во главе кабмина.

В октябре 2020 года новое правительство было поручено сформировать лидеру суннитского движения «Аль-Мустакбаль» Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря он вручил президенту Ливана Мишелю Ауну список из 18 министров, являвшихся независимыми кандидатами, не связанными с политическими партиями. Тем не менее глава государства отверг предложенный состав правительства, поскольку Харири, как считает Аун, не согласовал с ним заранее кандидатов в министры от христианских общин. Дальнейшие попытки прийти к консенсусу по этому вопросу оканчивались крахом и взаимными обвинениями.

19 июня Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с президентом Ауном заявил, что Ливан находится на грани хаоса, а политики должны как можно скорее устранить все неурядицы и сформировать правительство. По словам европейского политика, кризис в Ливане — внутренний, а виноваты в нем чиновники республики.

Борель подчеркнул, что Евросоюз готов предоставить крупную финансовую помощь Ливану, если в стране появится утвержденный кабмин, будет согласована программа реформ и будет достигнуто соглашение с МВФ. В противном случае ЕС введет санкции против тех лиц, которые препятствуют формированию правительства.

Экономический крах

Политический упадок в стране усугубляется катастрофическим положением экономики. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из худших в современной истории. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а более 60% населения оказались за чертой бедности.

Из-за краха экономики страна оказалась не в состоянии оплачивать субсидии на поставки топлива — это вызвало дефицит бензина на ливанских АЗС. На протяжении последних месяцев на ливанских заправках выстраиваются километровые очереди за бензином, периодически между разъяренными людьми начинаются стычки. В июне владельцы некоторых АЗС даже приняли решение об их закрытии, однако суд республики обязал их вернуться к работе.

Сложная ситуация наблюдается и с поставками электричества. Две из четырех электростанций Ливана в настоящее время работают на оставшихся запасах топлива, при этом государственная энергетическая компания Électricité du Liban предупреждает, что ей придется отключить их, если запасы горючего иссякнут. В надежде избежать полного блэкаута Мишель Аун поручил выделить 197 млн долларов на закупку топлива для предприятия.

На фоне ухудшающихся экономических показателей граждане Ливана выражают свое недовольство из-за неспособности властей сформировать правительство и разрешить экономический кризис. В конце июня разные города республики захлестнула волна активных уличных протестов.

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ливан кризис хасан диаб
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