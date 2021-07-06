«Адские дни»: блогер Ида Галич повторно заболела COVID-19

Москва, 6 июля. Телеведущая Ида Галич пожаловалась на расставание с сыном и родителями на время лечения. Блогер призналась, что не ожидала повторного заражения коронавирусом.

Ида Галич неожиданно обратилась к фанатам в Instagram, чтобы объяснить, почему так долго не радовала их новым контентом. Как оказалось, звезда вновь проходит лечение из-за заражения коронавирусом. Телеведущая рассказала в Stories о своей болезни и призналась, что самым тяжелым для нее была разлука с родными.

«Это были тяжелые недели, какие-то адские дни, которые заставили меня сильно переживать. Нашу семью раскидало по всей Москве: мой папа сейчас в больнице (у него было поражение 75% легких) <...> Мама тоже в клинике, но у нее дела получше. Очень сложно транслировать в массы веселье и радость, когда ты в своем самом жутком состоянии», — поделилась телеведущая.

Галич отметила, что уже идет на поправку — лишь поэтому она решилась рассказать фанатам о своих переживаниях. По словам звезды, ей не требуется госпитализация. Но теперь теледива вынуждена на время расстаться с сыном, который проводит время с сестрами, пока мама заканчивает лечение.

Недавно блогер Настя Ивлеева объявила о перемирии с Идой галич. Звезда опубликовала Stories, где ответила на вопрос о конфликте с подругой.