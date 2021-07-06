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Министр транспорта России вылетел на Камчатку после крушения Ан-26

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:53
Происшествия
Министр транспорта России вылетел на Камчатку после крушения Ан-26
ru.wikipedia.org  /  stg_gr1 / CC BY 2.0

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько направились на место крушения пассажирского самолета на Камчатку.

Савельев и Нерадько вылетели на место ЧП, чтобы принять участие в спасательных работах. Им поставили задачу оказать содействие при проведении работ на месте происшествия. Также было принято решение предоставить всю необходимую медпомощь родным и близким тех, кто находился на борту Ан-26, потерпевшем крушение.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана и упал. В салоне самолета находились 28 человек, среди них 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным, они погибли. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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крушение камчатка ан-26
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