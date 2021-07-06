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Отряд самообороны третьего района столицы ЦАР добровольно сдал оружие властям
Весь мир
Отряд самообороны третьего района столицы ЦАР добровольно сдал оружие властям
Global Look Press  /  © Stefan Auth / http://imagebroker.com/#/search/

Банги, 6 июля. Группа самообороны третьего района Банги добровольно сдала вооружение службе безопасности ЦАР.

Участники объединения заявили о желании внести вклад в развитие государства. По словам молодых людей, они устали от войны и хотят заняться восстановлением республики. Бывшие бойцы попросили президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера поддержать их решение и помочь с трудоустройством в мирной сфере.

Тем временем в Банги продолжаются обыски. В пятом районе столицы правоохранительные органы изъяли большое количество оружия и снаряжения, предназначавшегося радикалам. Помимо этого, ведутся поиски лиц, имеющих отношение к преступным группировкам.

Грамотные действия национальной армии, обученной российскими инструкторами, обеспечили разгром бандформирований. Однако, как пояснил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, в стране еще остались разрозненные отряды боевиков.

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