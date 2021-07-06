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Силовики разбираются в смерти грузчика в туалете одного из подмосковных сетевых кафе
Происшествия
Силовики разбираются в смерти грузчика в туалете одного из подмосковных сетевых кафе
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Химки, 6 июля. Посетители сетевого пункта быстрого питания обнаружили в туалете труп мужчины. Как стало известно ФАН, пострадавший трудился в городе Москве.

В правоохранительные органы подмосковных Химок 5 июля около 16:00 поступило сообщение об обнаружении в туалете кафе на Вашутинском шоссе тела мужчины. На место трагедии выдвинулась оперативно-следственная группа. Она установила, что человек погиб предположительно за два часа до прибытия оперативников.

По данному факту блюстители закона Московской области организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Нам удалось установить, что 41-летний пострадавший зарегистрирован в поселке Малышева Свердловской области, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — Он приехал в столичный регион некоторое время назад. Устроился работать грузчиком в ООО «Фабрика Кухни» в Москве».

Силовики изъяли на месте происшествия шприц и полимерный сверток с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

«Предположительно мужчина скончался от передозировки наркотическим веществом. Однако эта версия нуждается во всесторонней проверке. Возможны и другие варианты», — дополнил источник.

Тело погибшего отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только она может указать на истинные причины смерти свердловчанина. Найденный порошок на данный момент передан экспертам. Они выясняют, является ли он наркотическим веществом.

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полиция смерть химки
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