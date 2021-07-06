«Гиннесс отдыхает»: сын Газманова посвятил стихи Ольге Бузовой

Москва, 6 июля. Музыкант Родион Газманов написал ироничное стихотворение, которое посвятил отдельной части тела поющей ведущей Ольги Бузовой. Объектом внимания артиста стали ее ягодицы.

Новая фотография, на которой звезда «Дома-2» позирует в стрингах спиной к камере, наделала немало шума. Многие обвинили артистку в разврате, некоторые восхитились аппетитными формами. Но дальше всех зашел сын известного исполнителя Олега Газманова.

«После вчерашнего размещения своего кормового ракурса (не пищевой, а морской термин, если у вас были вопросы), я не смог не вспомнить написанные пару лет назад стихи, которые я посвятил исключительно пятой ее точке», — рассказал предысторию артист.

В своем стихотворении артист заранее иронично извинился перед всеми поклонниками артистки, назвав себя «подлецом» и «лузером», осмелившимся посягнуть на попу Бузовой. Газманов отметил, что ни одно политическое событие или истории из жизни голливудских актеров не смогли привлечь столько внимания, сколько формы поющей ведущей.

«Оказалось, Гиннесс отдыхает. Не понять ирландцам из Европы, почему людей так разрывает от обычной человечьей попы? Мне приснилось страшное видение, что студенты будущего в вузах изучают наше поколение по архивным фото попы Бузовой», — написал Газманов.

Поклонники артиста пришли в восторг от его таланта. Многие потребовали как можно чаще публиковать подобные «произведения искусства». Сам Газманов скромно поблагодарил фолловеров за отзывы.

Фотография, которая привлекла так много внимания, была опубликована пару дней назад в официальном Instagram-аккаунте Бузовой. На ней телеведущая в первую очередь хвастается яркими косичками, а не фигурой.