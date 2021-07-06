Министр экономики ЦАР взял проект по механизации сельского хозяйства под личный контроль

Банги, 6 июля. Министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа совершил рабочую поездку в деревню Лея. Целью визита стало наблюдение за механизацией уборки урожая кукурузы и выявление возможных недостатков проекта.

Разгром бандформирований национальной армией ЦАР (FACA), обученной российскими специалистами, вернул в страну мир и порядок. Это позволило правительству республики заняться восстановлением и развитием экономики.

Одним из перспективных шагов в данном направлении стала экспериментальная кампания по механизации сельского хозяйства, которая стартовала в мае. В частности, речь идет о выращивании кукурузы, которая играет важную роль в жизни центральноафриканцев. Благодаря внедрению новых технологий появится возможность отказаться от ручного труда и увеличить объем производства.

Полученные сведения позволят доработать стратегию механизации сельского хозяйства и запустить аналогичные проекты по всей Центральноафриканской Республике.