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Министр экономики ЦАР взял проект по механизации сельского хозяйства под личный контроль
Весь мир
Министр экономики ЦАР взял проект по механизации сельского хозяйства под личный контроль
Global Look Press  /  Philipp Schulze/dpa

Банги, 6 июля. Министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа совершил рабочую поездку в деревню Лея. Целью визита стало наблюдение за механизацией уборки урожая кукурузы и выявление возможных недостатков проекта.

Разгром бандформирований национальной армией ЦАР (FACA), обученной российскими специалистами, вернул в страну мир и порядок. Это позволило правительству республики заняться восстановлением и развитием экономики.

Одним из перспективных шагов в данном направлении стала экспериментальная кампания по механизации сельского хозяйства, которая стартовала в мае. В частности, речь идет о выращивании кукурузы, которая играет важную роль в жизни центральноафриканцев. Благодаря внедрению новых технологий появится возможность отказаться от ручного труда и увеличить объем производства.

Полученные сведения позволят доработать стратегию механизации сельского хозяйства и запустить аналогичные проекты по всей Центральноафриканской Республике.

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