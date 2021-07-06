Что произошло с самолетом Ан-26 на Камчатке?

Сегодня на Камчатке разбился самолет Ан-26. Борт потерпел крушение, когда направлялся из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселка Палана. По предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа — 28 человек.

Самолет перестал выходить на связь с диспетчерами в 10 км от пункта назначения. Борт не прибыл в аэропорт в ожидаемое время, поэтому специалисты начали поисково-спасательную операцию.

Обломки Ан-26 удалось найти лишь через несколько часов. Они оказались в 4 км от аэропорта. Часть из них была в водах Охотского моря, а фюзеляж находился на побережье.

Крушение произошло из-за столкновения самолета с сопкой Пятибратка при заходе на второй круг при снижении. На данный момент эксперты рассматривают три основные причины катастрофы: неблагоприятная погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

«Сейчас самое главное — это подтвердить картину. После этого авиационные уполномоченные власти будут проводить расследование. И после этого можно будет сделать вывод о причинах катастрофы, которая у нас случилась», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Представители санавиации и экстренных служб подтвердили, что в результате падения Ан-26 никто не выжил.

«По предварительным данным на борту самолета находилось 28 человек. Шесть членов экипажа и 22 пассажира. Из них двое детей до 12 лет», — заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

Одной из пассажирок смертельного рейса оказалась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Вместе с ней летел начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин и его супруга, которая работала главой финансового управления населенного пункта

Некоторые пассажиры перед взлетом успели опубликовать фотографии в социальных сетях. Иван Сивак сделал селфи рядом с иллюминатором, а также выложил снимок из аэропорта с подписью «Полана, жди, я лечу».

Неравнодушные граждане уже начали оставлять в аккаунте погибшего мужчины сообщения с соболезнованиями. За несколько месяцев до случившегося пострадавший выложил пост со словами: «Сегодня у тебя есть все, а завтра тебя нет. Цените жизнь». Пользователи уже назвали публикацию пророческой.

Екатерина Поникарова, полетевшая на рейсе в Ан-26, опубликовала фотографию из зоны вылета. На снимке изображена переноска с кошкой и добавлена надпись: «Домой».

Напомним, что сопка Пятибратка уже становилась причиной авиакатастрофы. В 2012 году при посадке в нее врезался борт Ан-28. Тогда погибли десять человек из четырнадцати. Трагедия произошла по вине пилотов, в крови которых обнаружили алкоголь.