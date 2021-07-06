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Возвращающимся домой россиянам разрешили сдавать один ПЦР-тест вместо двух

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:48
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Общество
Возвращающимся домой россиянам разрешили сдавать один ПЦР-тест вместо двух
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 июля. Россияне, которые возвращаются из зарубежных государств, будут сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус.

До этого въезжающим в Россию гражданам нужно было сдавать два анализа на коронавирусную инфекцию. В свою очередь людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, можно вообще не сдавать ПЦР-тест. Также не проходить обследование на наличие вируса могут переболевшие граждане.

Российские путешественники, которые вернулись из поездок по зарубежным странам, должны будут находиться на изоляции. Об этом ранее сообщили в Роспотребнадзоре и назвали сроки соблюдения требования.

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россия коронавирус пцр-тест
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