Возвращающимся домой россиянам разрешили сдавать один ПЦР-тест вместо двух

Москва, 6 июля. Россияне, которые возвращаются из зарубежных государств, будут сдавать только один ПЦР-тест на коронавирус.

До этого въезжающим в Россию гражданам нужно было сдавать два анализа на коронавирусную инфекцию. В свою очередь людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, можно вообще не сдавать ПЦР-тест. Также не проходить обследование на наличие вируса могут переболевшие граждане.

Российские путешественники, которые вернулись из поездок по зарубежным странам, должны будут находиться на изоляции. Об этом ранее сообщили в Роспотребнадзоре и назвали сроки соблюдения требования.