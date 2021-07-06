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Звезду «Тонкой штучки» Игоря Бочкина госпитализировали в Москве

  /   Обновлено: 06 июля 2021 17:41
Общество
Звезду «Тонкой штучки» Игоря Бочкина госпитализировали в Москве
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 6 июля. Народного артиста России Игоря Бочкина госпитализировали в одну из московских клиник. По предварительной информации, артисту предстоит операция на тазобедренном суставе.

Артист получил широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Горячев и другие», «Петрович», «Челночницы», «Бешеная» и «Тонкая штучка». В ближайшее время Бочкину предстоит перенести плановую операцию по замене сустава, сообщает источник Пятого канала.

Ранее стало известно о госпитализации российского музыканта и актера Петра Мамонова. 70-летний артист попал в больницу с коронавирусом нового типа в тяжелом состоянии. По информации его супруги Ольги, лидер музыкального коллектива «Звуки Му» проходит лечение в больнице Коммунарки.

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