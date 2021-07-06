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Неопределенность по мировой добыче нефти увидели в инвестбанке Goldman Sachs
Экономика
Неопределенность по мировой добыче нефти увидели в инвестбанке Goldman Sachs
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 6 июля. Эксперты американского инвестиционного банка считают, что в случае следующей «ценовой войны» последствия для нефтяных игроков окажутся незначительными.

Банк Goldman Sachs пришел к выводу, что на рынке назрела неопределенность после последнего заседания ОПЕК+, однако аналитики предложили придерживаться позитивного прогноза. Об этом пишет ProFinance.

Предполагается, что стоимость нефти сорта Brent будет располагаться в диапазоне 80 долларов за баррель, а объемы добычи энергоносителя государствами будут расти с начала 2022 года.

Заседание показало, что министры стран-участниц ОПЕК, а также члены группы ОПЕК+ не стали продолжать переговоры по новым уровням нефтедобычи и не определились с новой датой по началу следующего этапа дискуссий. В Goldman Sachs полагают, что производство нефти также будет расти в следующем году, чтобы замедлить темпы расходования топлива.

Представители Bank of America допускают, что в случае определенного сценария нефть Brent может преодолеть отметку в 100 долларов за баррель.

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